Depois de criticar o desempenho físico do Vasco principalmente no segundo tempo no empate com o Ceará, sábado, em Fortaleza, o técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou duas novidades para o jogo de quarta-feira, às 21h30, em São Januário, contra o Grêmio, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ribamar e Marrony foram reavaliados nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco, e estão liberados para atuar.

Marrony saiu no intervalo, após se queixar de dores no joelho, enquanto Ribamar cansou na parte final do jogo. Rossi, que completou o trio de ataque contra o Ceará, não vai poder enfrentar o Grêmio, pois terá de cumprir suspensão por acusa do terceiro cartão amarelo.

Outro que não deve atuar na quarta-feira é o zagueiro Henríquez, que ainda sofre com um edema no tornozelo esquerdo e não treinou nesta segunda-feira. O colombiano deverá ser submetido a um novo exame ainda nesta semana.

Após o jogo com o Internacional, disputado no último dia 20, em Porto Alegre, o zagueiro desembarcou no Rio em uma cadeira de rodas, tamanho eram as dores nos tornozelos. Passou por tratamento intensivo, teve boa recuperação, mas não garantiu sua escalação contra o Ceará.

O Vasco é o 11.º colocado no Brasileiro, com 38 pontos, e está a sete de distância do Corinthians, time que hoje fecha a zona de classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. Após encarar os gremistas nesta quarta-feira, os vascaínos jogarão novamente no sábado, às 19 horas, quando o time de Luxemburgo vai ter pela frente o clássico com o Fluminense, no Maracanã, pela 30.ª rodada da competição nacional.