Se dentro de campo o Flamengo vem sendo a sensação nos últimos meses, fora dele outro clube carioca se transformou em fenômeno nas últimas semanas. Grande rival rubro-negro, o Vasco fez uma audaciosa campanha para aumentar O seu quadro social e, em pouco mais de sete dias, quadruplicou O seu número de sócios-torcedores. Na última terça-feira, ultrapassou a marca de 150 mil associados e, após sair do oitavo lugar entre todos os clubes do Brasil, assumiu a liderança nesse quesito. O número surpreendente de adesões terá um impacto imediato nas finanças do clube.

“Antes da promoção, arrecadávamos R$ 1,3 milhão (por mês) com os sócios-torcedores. Agora, já duplicamos esse valor. Estamos correndo atrás para triplicar a arrecadação até domingo, última rodada do Brasileirão”, disse ao Estado o diretor do programa de sócios do Vasco, Eduardo Sá. O clube terá quase R$ 3 milhões a mais em seus cofres por mês.

O montante arrecadado não acompanha proporcionalmente o aumento de associados porque o valor cobrado agora é 50% do valor normal. E é aí que mora um dos segredos do boom de associados: o Vasco aproveitou a semana da Black Friday para lançar a sua campanha de novas adesões ao programa. “Havia uma discussão no clube sobre dar descontos diferentes para as mais variadas modalidades, mas decidimos dar um desconto igual para a comunicação com a torcida ser direta. Deu muito certo”, vibrou Sá.

O dinheiro extra entrando nos combalidos cofres vascaínos, claro, chega em boa hora, mas o executivo exalta outros pontos dessa disparada. “Liderar ranking, qualquer que seja, é importante no futebol. Mas o mais importante é que o torcedor passou a sentir que pode participar ativamente da vida do clube e relembrar o orgulho de ser vascaíno. Serve também para mostrar para o mercado o potencial de mobilização e a força da torcida e da marca do Clube de Regatas Vasco da Gama”.

A mobilização da torcida, de fato, surpreendeu. O Vasco faz uma campanha apenas mediana no Campeonato Brasileiro e a promoção veio restando apenas dois jogos do time em casa antes do final da temporada. Assim, o novo sócio praticamente só poderá se beneficiar do acesso facilitado aos jogos em fevereiro, quando começar o Campeonato Carioca. Apesar disso, no clube ninguém tem o receio que, após a explosão de novos associados, o fenômeno se reverta logo adiante. Isso porque a promoção prevê um período mínimo de seis meses de permanência como sócio, o que garantirá um aporte de recursos no período de menor fluxo de caixa, quando não há partidas oficiais.

LUXEMBURGO – Fazendo um bom trabalho no comando da equipe, o técnico Vanderlei Luxemburgo também deu a sua contribuição ao programa de sócios do Vasco. O treinador adquiriu e doou 500 associações. “A torcida tem dado prova de apoio há muito tempo. Eu ainda não estou satisfeito. Fiz doação de 500 títulos de sócios. Em dois minutos e 37 segundos acabou tudo”, revelou na última segunda-feira. “Isso demonstra o que a torcida quer para o Vasco. É momento de entender e voltar a ter autoestima”, disse.

O técnico foi além e sugeriu que o presidente Alexandre Campello e outros dirigentes do clube fizessem o mesmo. “Quantas pessoas mais podem doar R$ 500? Com esse engajamento, chegando a 200 mil (associados), o Vasco vai pegar um momento em que precisa ter centro de treinamento, que o estádio passe para 40 mil pessoas… Obriga você a ir de encontro com a realidade do futebol brasileiro e do seu clube”, defendeu.