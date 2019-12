O Vasco acertou a contratação do atacante Germán Cano. O jogador de 31 anos estava no Independiente de Medellín, da Colômbia, e chega com um contrato válido por duas temporadas. O presidente do clube carioca, Alexandre Campello, fez o anúncio da chegada do jogador através de um vídeo nas redes sociais.

continua depois da publicidade

“Torcedor vascaíno, eu estou aqui em Buenos Aires. Nas últimas semanas, vocês pediram para o Vasco contratar um atacante. Por tudo o que vocês fizeram no último mês, ultrapassando a marca de 185 mil sócios, vocês merecem essa contratação. Hoje o Vasco tem essa referência: é o Germán Cano”, disse o dirigente, em vídeo exibido no Twitter.

Logo em seguida, Cano deu suas primeiras declarações como jogador do Vasco. “Estou muito feliz por este momento chegar a uma instituição muito grande. Vamos em frente, vamos fazer o melhor possível juntos. Muito obrigado!”.

O jogador recebeu a camisa 14 e chega ao time carioca cheio de moral, já que foi o artilheiro do Campeonato Colombiano, com 35 gols em 39 jogos. Ele chega com a missão de ser a referência no ataque do time comandado por Abel Braga. Neste ano, o clube sentiu a falta de um goleador diversas vezes.

Antes de defender as cores do Independiente de Medellín, Cano havia passado por Pachuca, León, Nacional Colón, Chacharita Juniors e Lanús.