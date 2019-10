A diretoria do Grêmio anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato dos atacantes Everton Cebolinha e Alisson. Ambos tinham vínculo até 2022. Agora acertaram acordo até dezembro de 2023, com valorização salarial e aumento da multa rescisória.

Principal jogador do elenco gremista desde o ano passado, Everton acertou sua segunda renovação consecutiva com o clube gaúcho. A primeira foi no ano passado, o que também envolveu aumento de salário e nova multa, no valor de 80 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões). Desta vez, o clube não revelou as cifras.

Everton ganhou nova valorização em razão das boas atuações ao longo da temporada e também das convocações recentes para a seleção brasileira, com destaque para a Copa América, disputada em solo nacional. Os chamados de Tite tornaram o atacante alvo dos grandes clubes europeus. Times como Milan e Atlético de Madrid fizeram propostas na última janela de transferências.

“A renovação É motivo de muito orgulho, felicidade imensa. É algo inexplicável. Me identifico muito com o Grêmio, faz sete anos que estou aqui. A renovação é motivo de muita felicidade, fruto de um trabalho que vem sendo plantado desde muito novo”, declarou o jogador de 23 anos. “Espero honrar ainda mais essa camisa.”

Cria da base do Grêmio, Everton já soma 249 partidas pela equipe profissional, com 56 gols. Destes, 17 foram anotados neste ano, tornando o atacante o artilheiro da equipe na temporada.

Alisson, de 26 anos, chegou ao clube gaúcho no início de 2018 vindo do Cruzeiro. E tinha contrato até 2022. Como Everton, vem sendo uma das referências para o setor ofensivo da equipe comandada por Renato Gaúcho. “Estou muito feliz em vestir essa camisa por mais dois anos. Quero continuar, junto com os companheiros, dando muitas alegrias ao torcedor”, afirmou.

TREINO – Renato Gaúcho indicou na atividade desta sexta que deve contar com formação titular para o jogo contra o Corinthians, sábado, em Porto Alegre. Como aconteceu na quinta, o zagueiro Pedro Geromel treinou com o grupo, assim como o volante Maicon, que está voltando ao time aos poucos após lesão.

Já o zagueiro Kannemann ficou de fora de parte da atividade e virou dúvida. O clube não se pronunciou sobre a ausência do defensor argentino. O provável time do Grêmio neste sábado deve ter: Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann (Paulo Miranda) e Cortez; Michel, Matheus Henrique, Alisson, Luan e Everton; Diego Tardelli.