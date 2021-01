Semifinalista e uma das surpresas positivas da edição anterior da Liga dos Campeões da Europa, o Ajax, da Holanda, não repetiu a boa campanha nesta temporada e foi eliminado precocemente da competição continental ao perder em casa, nesta terça-feira, por 1 a 0 para o Valencia, da Espanha.

A vitória garantiu o Valencia na liderança do Grupo H, com 11 pontos. Os holandeses, que lideravam a chave antes do começo da rodada, ficaram com 10 e terminaram a fase inicial na terceira posição. Assim, ganham, como consolação, o direito de jogar a Liga Europa.

O brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno foi o herói da classificação do Valencia, que tinha de vencer para não depender de outros resultados para classificar. No lance do gol, Parejo descolou um lindo passe para o atacante, que dominou e bateu com força, no alto.

O gol saiu aos 24 minutos do primeiro tempo. Desse período até o final da partida, o Ajax pressionou insistentemente, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo do rival e foi eliminado precocemente.

O outro time do Grupo H a garantir vaga no mata-mata da Liga dos Campeões foi o Chelsea. A equipe inglesa confirmou o favoritismo diante do já eliminado Lille, da França, e venceu por 2 a 1, avançando em segundo da chave, com os mesmos 11 pontos do líder Valencia, mas atrás na tabela de classificação por ter levado a pior nos confrontos diretos contra o rival espanhol.

O jovem atacante Tammy Abraham fez o primeiro do Chelsea e o lateral-esquerdo espanhol Azpilicueta marcou o segundo. O Lille descontou com Remy, já no final do confronto.

RB LEIPZIG E LYON AVANÇAM – A definição do Grupo G foi a mais emocionante da primeira fase da Liga dos Campeões até aqui, uma vez que Lyon, da França, e Zenit St.Petersburg, da Rússia, brigaram pela segunda vaga ao mata-mata até os últimos minutos.

No final, o Lyon levou a melhor e avançou de fase porque conseguiu um empate heroico por 2 a 2 contra o RB Leipzig, da Alemanha, que entrara em campo já classificado e que acabou passando como líder da chave, com 11 pontos.

O time francês saiu perdendo por 2 a 0, mas reagiu e a igualdade foi suficiente para se garantir na vice-liderança do grupo, com oito pontos, um a mais que o Zenit St.Petersburg, que levou 3 a 0 do Benfica fora de casa e terminou como o lanterna. O time português também somou sete pontos, mas fechou a sua participação em terceiro e, assim, garantiu uma vaga na Liga Europa porque foi superior no confronto direto.

No 2 a 2 entre Lyon e RB Leipzig, realizado na França, Emil Forsberg e Timo Werner marcaram para os alemães e Aouar e Depay balançaram as redes pelo franceses. Em Portugal, a vitória do Benfica por 3 a 0 foi assegurada com gols de Cervi, Pizzi e Azmoun.