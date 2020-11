A seleção brasileira segue imbatível nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Nesta terça-feira (17), o Brasil derrotou o Uruguai por 2×0, em Montevídéu, e continua com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos. Os gols foram marcados por Arthur e Richarlison, ainda no primeiro tempo.

Desta forma, os comandados de Tite dispararam na liderança e abriram seis pontos para o Paraguai, o quinto colocado. Agora, o próximo compromisso é em 2021, contra a Colômbia, fora de casa, em março.

O Brasil começou meio perdido em campo, errando alguns passes e sendo controlado pelo Uruguai, que, por sua vez, também não conseguia criar boas chances.

Exceto um chute no travessão de Daewin Nuñez, logo aos quatro minutos, após tabela com De La Cruz, o jogo foi se arrastando com o passar do tempo, sem finalizações ou jogadas de perigo. A seleção jogava mais pela direita, mas tinha dificuldades em invadir a área.

Até que, aos 33, veio o gol do Brasil. Novamente atacando pela direita, Danilo cruza para a área e Gabriel Jesus domina e toca para trás, para Arthur, que domina e chuta de fora da área. A bola desviou na defesa e foi para o fundo das redes.

O gol acordou a seleção e assustou os uruguaios. Tanto que o Brasil melhorou o desempenho, atacava mais e criava boas chances. Aos 44, veio o segundo gol. Renan Lodi recebeu passe de escanteio e cruzou pela esquerda para Richarlison, sozinho, cabecear no canto, ampliando a vantagem.

No segundo tempo, a seleção brasileira voltou mais solta, jogando mais nos erros do Uruguai, que continuou jogando mal e pouco chegava na área de Ederson.

A situação do Brasil ficou ainda mais tranquila aos 25, quando Cavani deu uma entrada forte em Richarlison e, após consultar o VAR, o árbitro expulsou a principal estrela uruguaia.

Com um a mais em campo, o time do técnico Tite trabalhava as jogadas, mas sem se arriscar. Assim, a bola ficou mais girando no meio-campo, sem muitos lançamentos, até o apito final, que garantiu mais três pontos para o Brasil.

Ficha técnica

Eliminatórias da Copa 2022

4ª rodada

17/11/2020

URUGUAI 0x2 BRASIL

Uruguai

Campaña; Cáceres, Giménez, Godín e Oliveros; Bentancur (Brian Rodriguez), Torreira (Arambarri), De La Cruz (Jonathan Rodriguez) e Nández; Darwin Nuñez e Cavani.

Tecnico: Óscar Tabarez

Brasil

Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Arthur, Douglas Luiz (Bruno Guimarães) e Everton Ribeiro (Lucas Paquetá); Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison (Everton).

Técnico: Tite

Local: Centenário (Montevidéu-URU)

Árbitro: Roberto Tobar (FIFA-CHI)

Assistentes: Christian Schiemann (FIFA-CHI) e Cláudio Rios (FIFA-CHI)

VAR: Julio Bascuñan (FIFA-CHI)

Gols: Arthur, 33, Richarlison, 44 do 1º

Cartões amarelos: Giménez, Nandéz, Cáceres (URU); Douglas Luiz, Richarlison (BRA)

Cartão vermelho: Cavani, 25 do 2º

