A próxima segunda-feira (23) marca a estreia de um novo portal. Entra no ar o UmDois Esportes, a marca que reúne, no mesmo time, as redações de Gazeta do Povo e Tribuna. É o resultado de uma integração que começou em 2019 e que, agora, está completa.

publicidade

A experiência da Gazeta nos principais eventos – são sete Copas do Mundo e sete Olimpíadas – com a vibração da Tribuna pelo futebol. Mudança que amplia a cobertura esportiva de uma forma geral.

Athletico, Coritiba e Paraná Clube seguem como foco principal. O site busca, ainda, ampliar o alcance nacional. Em breve, disponibilizará o tempo real e estatísticas de todos os jogos da Série A do Brasileirão mais as principais competições do futebol.

Reportagens especiais, a busca por abordagens originais, conteúdo multimídia em nova identidade de um portal redesenhado e moderno, resultado da integração de dois dos mais tradicionais veículos de cobertura esportiva.

“Estamos alinhados ao projeto da Gazeta do Povo, de ganhar abrangência. Mas Athletico, Coritiba e Paraná Clube são a nossa paixão, a nossa identidade”, afirma André Pugliesi, editor do UmDois Esportes.

publicidade

Opinião e análise também ficam mais fortes. Mauro Cezar Pereira, da Gazeta do Povo, segue e vai jogar junto com Cristian Toledo, blogueiro da Tribuna, e Jones Rossi, editor de Ideias, da Gazeta. Toledo também é o âncora do De Letra, podcast que agora mora em UmDois.

E que tal uma tabelinha entre Carneiro Neto e Augusto Mafuz, dois dos mais antigos e prestigiados colunistas do futebol local? Carneiro tem mais de 30 anos de Gazeta e Mafuz bate nos 50 de Tribuna. Agora, eles são UmDois.

“É uma satisfação e um novo desafio. Experiência não falta para a equipe, assim como motivação para seguir inovando, agora com uma nova marca”, comenta Carneiro Neto, que publicou mais de 15 mil crônicas na Gazeta.

Um dos destaques de conteúdo da Gazeta do Povo, o Cartoleiros, o melhor canal sobre Cartola FC, também continua. E quem já acompanha Tribuna conhece o blog Direto do Octógono, referência na cobertura de MMA.

Equipe reforçada que tem como base os editores Daniel Malucelli, Diogo Souza, Julio Filho, Ricardo Brejinski, mais os repórteres Fernando Rudnick e Juliana Fontes.