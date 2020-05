Por conta da pandemia do coronavírus e as consequentes dificuldades econômicas, a Turner decidiu cancelar os pagamentos de 50% do valor que fechou com os clubes para a transmissão do Brasileirão. A informação é do site Uol.

Sete clubes receberiam pouco mais de R$ 10 milhões, entre eles, Athletico e Coritiba. O valor seria pago em três parcelas nos meses de maio, junho e julho. O valor restante seria quitado ao final da competição.

No mês passado, a Turner já havia enviado um comunicado aos clubes alegando que algumas cláusulas dos contratos assinados haviam sido desrespeitadas, gerando uma insatisfação com as agremiações.

Na época, de acordo com apuração da Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná, o presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, havia se sentido traído com a notificação da empresa.

Já o Coritiba avaliava entrar com uma ação judicial contra a Turner por acreditar que não fazia parte da “briga”, já que disputou a Série B em 2019 e não possuía contrato ativo com a empresa americana.

Segundo a reportagem do Uol, os clubes acreditam que essa é mais uma maneira de a Turner forçar uma rescisão de contrato. As agremiações se organizam para negociar com a empresa o pagamento dessas cotas, já que também estão sofrendo economicamente com a paralisação do futebol.

A multa de rescisão de contrato, para ambas as partes, é de R$ 287 milhões por clube.

