Seis dias depois de confirmar as ausências de Thiago Silva, Marquinhos e Neymar na equipe para a partida do Paris Saint-Germain contra o Dijon, no meio de semana, pelas quartas de final da Copa da França, o técnico alemão Thomas Tuchel revelou nesta sexta-feira que dentre os brasileiros, o atacante é o único que ainda segue como dúvida. O camisa 10 esteve fora das últimas partidas do PSG por conta de uma lesão nas costelas, sofrida no final de janeiro.

O técnico explicou brevemente a situação em entrevista coletiva nesta sexta-feira para a partida contra o Amiens, fora de casa, pela 25.ª rodada do Camnpeonato Francês. “Dagba, Diallo e Kimpembe estão fora. Thiago Silva, Marquinhos e Bernat voltam. A única dúvida para este fim de semana é acerca de Neymar”, comentou.

Neste sábado, o Paris Saint-Germain enfrenta o Amiens para manter a larga vantagem que tem na liderança do Campeonato Francês – 12 pontos a mais (61 a 49) que o vice Olympique de Marselha. Será o último jogo antes da equipe parisiense viajar até a Alemanha para encarar o Borussia Dortmund, na próxima terça-feira, no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

A expectativa é de que Neymar esteja recuperado para a competição continental. “Ele está treinando conosco normalmente porque no treinamento está com menos proteção, mas corre menos riscos do que em uma partida. O risco diminuiu a cada dia. Mas teremos que tomar uma decisão coletiva”, disse Tuchel sobre a presença do brasileiro em Amiens. “Mas estará em Dortmund, estou certo disso. Mas sem estar em sua melhor forma. Vai nos ajudar, estou convencido”, completou.