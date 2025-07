Trump cogita mudar nome de ‘soccer’ para ‘football’ nos EUA

Enquanto a maior parte do mundo se refere ao esporte de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar como “futebol“, nos Estados Unidos a modalidade é chamada de “soccer“. Mas isso pode mudar em breve, ao menos foi o que sugeriu o presidente Donald Trump após a final da Copa do Mundo de Clubes.

Em entrevista ao canal DAZN, que deteve os direitos de transmissão do torneio vencido pelo Chelsea, o republicano foi questionado sobre a possibilidade de os EUA adotarem oficialmente o termo ” football”(futebol em inglês).

“Eles chamam de futebol, mas nós chamamos de ‘soccer’. Mas essa mudança poderia ser feita com muita facilidade”, disse Trump. “Acho que podemos fazer isso. Acho que eu poderia fazer isso”, completou, sorrindo, sem deixar claro se falava com seriedade sobre a possibilidade.

Embora o termo “futebol” seja amplamente usado na Europa e em boa parte do mundo, incluindo o Brasil, países como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e África do Sul adotam a palavra “soccer” para se referir ao esporte.

A origem do termo é britânica. “Soccer” surgiu como uma abreviação de association soccer football, para diferenciar o jogo de outras variantes. A palavra football, em inglês, significa literalmente “bola com o pé”.

Trump assistiu à final da Copa do Mundo de Clubes no MetLife Stadium, onde o Chelsea derrotou o Paris Saint-Germain por 3 a 0, a convite do presidente da Fifa, Gianni Infantino. O republicano foi vaiado pelo público presente no estádio ao aparecer no telão antes de a bola rolar.