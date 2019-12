O Tottenham informou nesta terça-feira que identificou e baniu o torcedor que atirou um copo de água no goleiro do Chelsea, Kepa Arrizabalaga, durante o duelo entre as duas equipes no domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês.

O incidente ocorreu no segundo tempo da partida disputada no estádio do Tottenham e que terminou com vitória por 2 a 0 dos visitantes, com dois gols do brasileiro Willian. O torcedor, que estava atrás do gol defendido por Kepa, arremessou o copo em direção ao goleiro, mas não conseguiu acertá-lo.

“Continuaremos a tomar as medidas mais fortes possíveis contra qualquer um que esteja se comportando dessa maneira”, disse o Tottenham, por meio de um comunicado.

O clube londrino também informou no mesmo comunicado que a “investigação sobre o suposto abuso racista contra o zagueiro do Chelsea Antonio Rudiger continua em andamento”. As autoridades ainda não identificaram o agressor.

O ato racista aconteceu na mesma partida. Na ocasião, Rudiger ouviu um torcedor do Tottenham fazendo sons de macaco em sua direção depois de ele ter sido o pivô da expulsão do sul-coreano Son.

O jogador alemão avisou o árbitro Anthony Taylor, que ordenou o anúncio, nos alto-falantes do estádio, de que a manifestação racista estava atrapalhando o andamento do jogo, seguindo o primeiro passo do protocolo antirracismo da Fifa e da Uefa. Nas redes sociais, Rudiger cobrou ação rápida das autoridades.