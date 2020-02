Os 56.046 torcedores do Tottenham que compareceram, nesta quarta-feira, no Hotspur Stadium, sofreram muito, mas festejaram a vitória sobre o Southampton, por 3 a 2, e a classificação para as oitavas de final da Copa da Inglaterra.

O gol da vitória, marcado pelo coreano Heung-Min Son, só saiu aos 42 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. O próximo adversário da equipe do técnico português José Mourinho, na briga por uma vaga nas quartas de final, será o Norwich.

O jogo foi disputado em alta velocidade. As equipes procuraram o ataque desde o primeiro momento e criaram boas oportunidades. Aos 12 minutos, em uma escapada pela esquerda, o francês Tanguy Ndombélé teve a finalização travada pela zaga adversária, mas Ryan Sessegnon pegou o rebote e disparou. A bola bateu no zagueiro Jack Stephens, do Southampton: 1 a 0, Tottenham.

O Southampton não se intimidou e quase conseguiu o empate com Danny Ings, mas a bola bateu no travessão, aos 18 minutos. O empate veio ainda na primeira etapa. O irlandês Shane Long aproveitou um rebote do goleiro francês Hugo Lloris e fez 1 a 1.

O Tottenham tinha o domínio da bola, mas o Southampton era perigoso nos contra-ataques. Em uma dessas escapadas, Danny Ings carregou a bola pela meia esquerda e bateu colocado para fazer 2 a 1, aos 27 minutos.

Empurrado por sua torcida, o Tottenham foi para o ataque e conseguiu o empate, aos 33 minutos, com o brasileiro Lucas Moura, em uma bela jogada. A virada veio a três minutos do fim com Son, após o coreano sofrer pênalti do goleiro Angus Gunn.

Confira os jogos das oitavas de final da Copa da Inglaterra, que serão disputados dia 5 de março:

Chelsea x Liverpool

Derby Count x Manchester United

Leicester x Birmingham

Portsmouth x Arsenal

Reading x Sheffield

Sheffield Wednesday x Manchester City

Tottenham x Norwich

West Bromwich Albion x Newcastle