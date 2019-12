Depois da derrota no clássico para o Chelsea, o Tottenham reagiu nesta quinta-feira no Campeonato Inglês com uma vitória de virada sobre o Brighton, por 2 a 1, na abertura do chamado “Boxing Day”, dia de feriado na Inglaterra e de rodada cheia na competição. O triunfo da equipe comandada por José Mourinho foi conquistado diante de sua torcida.

O resultado levou o Tottenham aos 29 pontos, na provisória quinta colocação da tabela, agora dentro da zona de classificação para a Liga Europa. Já o Brighton estacionou nos 20 pontos e na 13ª colocação.

Sob chuva, as duas equipes fizeram um confronto equilibrado do começo ao fim, com ligeiro predomínio dos anfitriões, principalmente no segundo tempo. O Tottenham até balançou as redes primeiro, aos 23 minutos do primeiro tempo. Harry Kane recebeu lançamento pelo meio, entrou na área e bateu direto na saída do goleiro. Mas, através do VAR, o árbitro anulou o lance, por impedimento.

O Brighton não teve problemas com o VAR. Aos 36, após cobrança de falta na área, Webster subiu mais que os marcadores e cabeceou para as redes, silenciando o novo estádio do Tottenham.

A reação só veio depois do intervalo. Titular, o brasileiro fez um estrago na defesa do Brighton aos 7 minutos e, após um bate-rebate, a bola sobrou para Kane. O artilheiro do time precisou de duas tentativas para mandar para o gol e empatar o duelo.

A virada veio aos 26 minutos. Após rápida jogada pela direita, Dele Alli finalizou rápido, quase no susto de dentro da área e contou com um “golpe de vista” do goleiro Mathew Ryan para marcar por cobertura.

Nos minutos finais, o Brighton cresceu em campo e o duelo se tornou franco, com boas chances para ambos os lados. Pressionado, o Tottenham respirou aliviado quando o árbitro apitou pela última vez.