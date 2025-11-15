Torcida do Coritiba prepara Green Hell para título da Série B; veja fotos e vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Além de confirmar sua volta para a elite do futebol brasileiro, neste sábado o Coritiba pode sagrar-se o campeão da Série B do Brasileirão. Jogando em casa, contra o Atletic-MG, o time comandado pelo técnico Mozart pode carimbar a volta pra Série A mesmo se for derrotado, mas aí depende de uma outra combinação de resultados. Todos os ingressos para o jogo foram vendidos com três dias de antecedência.

Veja as imagens do Green Hell – festa de cores e fumaça – promovida pela torcida do Coritiba na chegada do time ao Estádio Couto Pereira. Os registros são do repórter fotográfico Ernani Ogata. O jogo começa às 16h30.

Green Hell da torcida do Coritiba para jogo contra o Atletic-MG, Foto: Ernani Ogata