A derrota por 2 a 1 para o Vitória no estádio Moisés Lucarelli, no domingo, causou revolta entre torcedores da Ponte Preta, em Campinas. Um grupo de torcedores entrou em confronto com a Polícia Militar após a partida e causou muita confusão dentro do estádio.

Assim que o árbitro Adriano Barros Carneiro apitou o fim do jogo, torcedores quebraram vidros do Salão Nobre arremessando pedras e tentaram invadir o vestiário. Eles também conseguiram invadir a academia do estádio e usaram as barras de ferro que tinham no local para continuar a depredação. Apesar disso, nenhum torcedor foi preso ou ficou ferido.

Para dispersar os baderneiros, a Polícia Militar precisou usar bombas de efeito moral e balas de borracha. A derrota para o Vitória, mesmo jogando com um jogador a mais desde os 25 minutos do primeiro tempo, praticamente acaba com as chances da Ponte Preta de brigar pelo acesso à elite. Na décima colocação, a equipe de Campinas tem 41 pontos, sete a menos que o quarto colocado, o Coritiba.

O árbitro relatou os acontecimentos na súmula da partida, o que pode causar punições ao time de Campinas. “Fui informado pelo delegado da partida, sr. Agnaldo Vieira, que após o término da partida, torcedores da equipe A.A. Ponte Preta invadiram a sala de musculação do estádio e quebraram a porta de vidro com o uso de um extintor de incêndio, sendo necessário a intervenção do policiamento com bombas de efeito moral para o controle da situação.”

Além do desempenho fora de campo, o time também vive uma crise nos bastidores. Na semana passada, Eric Silveira entregou o cargo de diretor de marketing ao ser acusado de inúmeras irregularidades.