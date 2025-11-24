Torcida coxa-branca faz festa no Afonso Pena para recepcionar time campeão da Série B

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Coritiba está de volta à elite do futebol brasileiro. E com estilo. O Coxa conquistou neste domingo (23/11) o tricampeonato da Série B ao vencer o Amazonas por 2 a 1, em Manaus, confirmando a melhor campanha da competição após 38 rodadas.

Centenas de torcedores alviverde compareceram ao Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, para recepcionar os heróis que garantiram o retorno do clube à Série A depois de uma temporada na segundona. A delegação desembarcou ostentando o troféu que não vinha para as mãos coxa-brancas há 15 anos.

Os gols da vitória histórica foram marcados por Sebastián Gómez e Iury Castilho, confirmando o favoritismo do time paranaense que liderou boa parte da competição.

A festa alviverde no aeroporto começou horas antes do desembarque, com cânticos, bandeiras e sinalizadores. Os jogadores foram recebidos como verdadeiros heróis pela piazada que não arredou pé até a chegada do ônibus que levaria a delegação para a comemoração no Alto da Glória.

O título representa mais que uma taça para a torcida – é o passaporte para a elite do futebol brasileiro em 2026, onde o Coxa tentará se firmar após as oscilações dos últimos anos.

Esta é a terceira vez que o Coritiba conquista a Série B, repetindo os feitos de 2007 e 2010, consolidando-se como um dos grandes especialistas na competição nacional.

O clube já prepara uma grande festa no Couto Pereira para apresentar o troféu à torcida durante a semana, com data ainda a ser confirmada pela diretoria alviverde.

Colaboração/Ernani Ogata Colaboração/Ernani Ogata Colaboração/Ernani Ogata Colaboração/Ernani Ogata Foto: Colaboração/Ernani Ogata

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉