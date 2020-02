O técnico Tiago Nunes comandou um treinamento fechado nesta quinta-feira na preparação para o jogo pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians entra em campo neste sábado, às 15h, para enfrentar o Água Santa, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema.

Na atividade, o treinador realizou ajustes de posicionamento na equipe e, além disso, fez um trabalho de bola parada com os jogadores. A única dúvida de Tiago Nunes está na lateral-esquerda. Sidcley pode voltar à equipe, apesar de o garoto Lucas Piton, de 19 anos, estar jogando bem.

O Corinthians faz mais um treino nesta sexta-feira, mas o time deve entrar em campo para enfrentar o Água Santa com: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton (Sidcley); Camacho e Cantillo; Vagner Love, Luan e Yony González; Boselli.

Com oito pontos em seis jogos, o Corinthians está na segunda colocação do Grupo D, um ponto atrás do Guarani. O Red Bull Bragantino ocupa o terceiro lugar, com a mesma pontuação da equipe de Tiago Nunes.

RECUPERAÇÃO. Desfalques da equipe nos últimos cinco jogos, o meia Ramiro continua em tratamento do estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito. O retorno deve acontecer apenas no começo do próximo mês.

Os zagueiros Danilo Avelar e Léo Santos, que estavam com problemas no púbis e joelho direito, respectivamente, já trabalham com os preparadores físicos para retomarem o condicionamento antes de serem liberados para treinar com o restante do grupo.