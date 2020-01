Após duas derrotas neste início de Campeonato Carioca, o Botafogo tem tudo para iniciar a reação neste fim de semana. A previsão é do volante Thiaguinho, que, assim como os demais companheiros da equipe principal, fará sua estreia no Estadual, no domingo, contra o Macaé, pela terceira rodada da Taça Guanabara.

“Estou me sentindo pronto. Não só eu como toda a equipe. Estamos fazendo um trabalho muito forte, a estrutura aqui nos deu isso de estar bem já agora contra o Macaé e, por isso, foi motivo de termos ficado aqui mais um pouco”, comentou o jogador, nesta quinta-feira.

O jogador e a equipe principal fizeram o último treino da pré-temporada nesta quinta, na cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo. Nas duas primeiras rodadas do Estadual, o time foi representado por reservas e jogadores do sub-23.

Por isso, Thiaguinho acredita que a primeira vitória não vai demorar a sair, agora que os titulares entrarão no campeonato. “O mais positivo possível, temos que ter calma, colocar a cabeça no lugar e fazer o que a gente vem fazendo aqui que não é nada demais. É fazer o que a gente sabe, não inventar, tirar coelho da cartola”, declarou.

O volante deve ser titular garantido do técnico Alberto Valentim a partir de agora, em razão da saída de João Paulo, que era a principal referência do meio-campo botafoguense – o jogador deve atuar no futebol dos Estados Unidos.

Thiaguinho espera aproveitar a chance para ganhar sequência na equipe. “Sem dúvidas, para mim foi bastante positivo. A perda do João foi bastante sentida, mas para a vida e carreira dele a transferência foi muito boa. Particularmente, foi bom para me dar continuidade.”

Reforço do clube para a nova temporada, o jogador diz já se sentir em casa no Botafogo, ao fim da pré-temporada. “Meu entrosamento está 100%, todos me acolheram bem, já me sinto em casa, foi muito rápida a adaptação.”