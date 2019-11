Em atividade pela manhã no CT, o Guarani deu sequência nesta quarta-feira na preparação para enfrentar o América-MG, nesta sexta, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), em duelo válido pela 37.ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Thiago Carpini, prestes a ser efetivado no cargo para 2020, sinalizou duas novidades em relação à última rodada: Bidu e Deivid.

Enquanto o lateral-esquerdo ganha a vaga de Thallyson por opção técnica – e também pelo fato de a comissão técnica ter intenção de dar espaço aos garotos da base na reta final do ano -, o volante é a substituição imediata de Marcelo, expulso no vitória em cima do Operário-PR, no último sábado.

De volta após suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Diego Giarreta, titular na maior parte do segundo turno, deve ficar como opção no banco de reservas.

Para o Guarani, a partida não tem muito valor na tabela de classificação, já que a equipe não tem mais chances de acesso nem risco de rebaixamento. Ao América-MG, por outro lado, o duelo é vital para tentar ascender à elite nacional. Em quinto com 58 pontos, o time de Belo Horizonte se vê obrigado a vencer e torcer por um tropeço de Coritiba ou Atlético Goianiense na rodada para voltar ao G4.

Um provável Guarani para encarar o América-MG tem: Jefferson Paulino; Lenon, Bruno Silva, Luiz Gustavo e Bidu; Deivid, Arthur Rezende, Lucas Crispim e Rondinelly; Davó e Diego Cardoso.