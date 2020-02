O treino do São Paulo neste sábado, no CT da Barra Funda, ficou marcado por um susto. O goleiro reserva Denis Junior desmaiou durante a atividade e foi levado a um hospital para realização de exames e avaliação do seu estado clínico. O clube confirmou o incidente com o seu jogador.

De acordo com o São Paulo, porém, Denis Junior está consciente e passa bem. Ele recebeu atendimento médico imediato no campo, com o clube optando por conduzi-lo para um hospital na sequência.

“Pessoal, o nosso goleiro Junior está bem, consciente e agradece pela mensagem de todos. Ele sofreu um desmaio durante o treino, foi prontamente atendido pelos médicos do clube e agora está passando por exames e avaliações no hospital. Valeu pelo carinho, torcida são-paulina”, explicou o São Paulo em publicação no seu perfil no Twitter.

Junior, de 21 anos, é formado nas divisões de base do clube, tendo sido titular do vice-campeão da Copa São Paulo em 2018. Ele ainda não fez a sua estreia entre os profissionais e costuma ser o terceiro goleiro do elenco comandando por Fernando Diniz, que tem Tiago Volpi como titular, com Lucas Perri como seu substituto imediato. E tem Thiago Couto como outro concorrente.

O susto com Junior ocorreu durante a penúltima atividade de preparação do São Paulo para o duelo com o Novorizontino, segunda-feira, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Com sete pontos somados em três jogos, o time lidera o Grupo C.