‘Tentando ficar 100% fisicamente’, diz Neymar sobre esforço para ir à Copa

Neymar afirmou que pretende disputar a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao programa Altas Horas, da TV Globo, na noite deste sábado (25/10), o atacante disse estar focado na recuperação física após uma série de lesões.

Durante participação no programa do apresentador Serginho Groisman, neste sábado, o camisa 10 do Santos revelou que está se preparando para o próximo Mundial. Ele destacou que foca na recuperação para voltar a vestir a camisa da seleção brasileira.

“Eu espero que sim [sobre disputar a Copa do Mundo de 2026]. Eu tô treinando, me recuperando bem, tentando ficar 100% fisicamente para poder ajudar o Brasil a voltar a ganhar a Copa do Mundo”, disse Neymar ao Altas Horas.

Aspecto físico é determinante

O atacante disputou as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022, mas não atua pela seleção desde outubro de 2023. Na ocasião, ele se lesionou na derrota para o Uruguai, ainda sob o comando de Fernando Diniz.

O camisa 10 voltou ao Santos em janeiro deste ano. Desde então, sofreu três lesões musculares.

Durante convocação para amistosos em agosto, o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, ressaltou que o aspecto físico é determinante nas escolhas para a equipe. O treinador afirmou que o aspecto físico é um fato importante para a comissão técnica da seleção.

“Um critério muito importante que a comissão considera é o aspecto físico. Um jogador que joga na seleção tem que estar 100%. Se o jogador não está 100%, não há problema em chamar outro”, disse o treinador Carlo Ancelotti.