No embalo do seu primeiro título de nível WTA, a tenista norte-americana Coco Gauff foi a grande estrela da nova atualização do ranking, nesta segunda-feira. A tenista de apenas 15 anos saltou 39 posições e alcançou o 71º posto, sua melhor posição até agora, ao se sagrar campeã do Torneio de Linz, na Áustria. Antes de despontar em Wimbledon, quando passou a se destacar mundialmente, ela figurava na 313ª posição.

Outro destaque da lista feminina é a sueca Rebecca Peterson, campeã em Tianjin, na China. Ela subiu 15 posições e agora figura em 44º lugar, também sua melhor colocação da carreira.

Após uma semana sem torneios de maior peso no circuito feminino, não houve mudanças no Top 10, com a australiana Ashleigh Barty sustentando a ponta com folga. Na verdade, a primeira alteração aconteceu somente na 23ª colocação, com a dinamarquesa Caroline Wozniacki ganhando uma posição, mesmo sem entrar em quadra.

A ucraniana Elina Svitolina também foi um dos destaques do dia, mesmo sem competir na semana passada. A atual número quatro do mundo selou sua vaga no WTA Finals, a competição que reúne as oito melhores tenistas da temporada, no fim deste mês. Ela foi a sétima jogadora a garantir a classificação, após Barty, Karolina Pliskova, Simona Halep, Bianca Andreescu, Naomi Osaka e Petra Kvitova. Falta, portanto, apenas uma vaga para o torneio.

Entre as brasileiras, o destaque da atualização desta segunda no ranking é Teliana Pereira. Retomando aos poucos sua boa forma técnica, a ex-número 1 do País saltou nada menos que 82 colocações e passou a figurar no 416º posto após ser vice-campeã em Santa Margherita di Pula, na Itália. Paula Gonçalves e Carolina Meligeni ganharam seis posições cada e Beatriz Haddad Maia, ainda cumprindo suspensão provisória por doping, caiu um posto.

MASCULINO – Na ATP, o destaque é o russo Daniil Medvedev. O campeão do Masters 1000 de Xangai, no domingo, desbancou o suíço Roger Federer no ranking da temporada, alcançando a terceira colocação. Ambos os tenistas já estão classificados para o ATP Finals, que reúne os oito melhores da temporada em Londres, no próximo mês.

Com seu terceiro título em seis finais consecutivas, o tenista da Rússia soma agora 5.875 pontos em 2019, contra 5.690 do suíço. O sérvio Novak Djokovic ocupa a liderança do ranking do ano, que conta a pontuação obtida apenas desde janeiro, com 7.945, sendo seguido pelo espanhol Rafael Nadal, campeão do US Open.

Além deles, estão garantidos no ATP Finals o austríaco Dominic Thiem e o grego Stefanos Tsitsipas.

Confira abaixo a lista das 20 primeiras colocadas do rankings feminino:

1º – Ashleigh Barty (AUS), 7.096 pontos

2º – Karolina Pliskova (RCH), 5.940

3º – Naomi Osaka (JAP), 5.621

4º – Elina Svitolina (UCR), 5.495

5º – Bianca Andreescu (CAN), 5.041

6º – Simona Halep (ROM), 4.962

7º – Petra Kvitova (RCH), 4.776

8º – Kiki Bertens (HOL), 4.495

9º – Serena Williams (EUA), 3.935

10º – Belinda Bencic (SUI), 3.848

11º – Johanna Konta (ING), 3.063

12º – Sloane Stephens (EUA), 2.818

13º – Angelique Kerber (ALE), 2.775

14º – Madison Keys (EUA), 2.767

15º – Sofia Kenin (EUA), 2.615

16º – Aryna Sabalenka (BIE), 2.580

17º – Petra Martic (CRO), 2.458

18º – Marketa Vondrousova (RCH), 2.390

19º – Elise Mertens (BEL), 2.290

20º – Alison Riske (EUA), 2.185

103º – Beatriz Haddad Maia (BRA), 609

229º – Gabriela Cé (BRA), 258

379º – Paula Cristina Gonçalves (BRA), 118

397º – Carolina Alves Meligeni (BRA), 111