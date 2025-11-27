Telões, chope liberado e sorteios: confira onde ver a final da Libertadores em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (29/11), dois times brasileiros voltam a se enfrentar na final da Libertadores 2025. A decisão, marcada em Lima, no Peru, coloca Palmeiras e Flamengo frente a frente a partir das 18h. Em Curitiba, bares, restaurantes e casas noturnas aproveitarão o clima para oferecer ações especiais durante a transmissão da partida.

Os torcedores poderão começar o “esquenta” já no início da tarde. A seguir, confira alguns dos locais que prepararam programação especial para assistir ao confronto na capital.

Cartola Sports Bar

Tradicional entre quem acompanha esportes, o Cartola inicia a programação às 15h30, com um pré-jogo animado. Para assistir no local, é cobrada entrada de R$ 70, com R$ 50 revertidos em consumação. O acesso será por ordem de chegada.

Durante o evento, cada mesa poderá apostar no placar e concorrer a uma camisa oficial do time campeão. O Cartola fica na Rua Emiliano Perneta, nº 880, no Centro.

Bávaro

No Bávaro, até quem torce “contra os dois” pode sair ganhando. Caso a final seja decidida nos pênaltis, o bar distribuirá 200 chopes gratuitos. Independentemente do resultado, haverá sorteio de brindes para os clientes.

A transmissão será feita em telões, sem cobrança de entrada. Os primeiros 500 clientes consumindo ainda ganham um chopp. O Bávaro funciona dentro da Rua 24 Horas, na Rua Visconde de Nácar, s/n, no Centro.

Bar Nacional

O Bar Nacional exibirá o jogo em um telão de LED e em diversas TVs espalhadas pelo ambiente. A transmissão começa às 18h. Quem acertar o placar da partida ganha um chopp para consumir no mesmo dia.

Além disso, haverá sorteio de dois vouchers para o buffet de feijoada servido aos sábados. O bar está localizado na Rua Mateus Leme, nº 368, no São Francisco.

Mustang Sally

As duas unidades do Mustang Sally, no Batel e na Rua da Música, exibirão a partida ao vivo. O atendimento será por ordem de chegada e cada casa funcionará em seu horário habitual.

No Batel, situado na Rua Coronel Dulcídio, nº 517, o público ainda poderá aproveitar o Happy Hour das 17h às 20h, com descontos em porções, lanches e drinks. A unidade da Rua da Música fica na Rua João Gava, nº 970.

RJota

Para quem quiser estender a festa, o RJota terá transmissão especial a partir das 16h. Após o apito final, a programação segue até às 4h da manhã com samba e pagode. Quem estiver vestido com a camisa do time vencedor participa de sorteios de brindes oficiais.

Os ingressos partem de R$ 25 no terceiro lote, disponíveis pela plataforma GoIngressos. Quem compra antecipado pode aproveitar o open bar das 17h às 19h. O RJota fica na Rua Desembargador Westphalen, nº 3140, no Parolin.

