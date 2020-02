Em busca de uma vaga na fase final da Fed Cup, o Brasil encara a Alemanha em uma série melhor de cinco jogos nesta sexta-feira e sábado em quadra de saibro montada em um resort no Costão do Santinho, em Florianópolis. No sorteio feito nesta quinta ficou definido que Teliana Pereira abrirá o confronto contra Laura Siegemund, atual número 73 do ranking da WTA.

“Tive bons resultados no ano passado, apesar de achar que ainda estou longe do nível que poderia estar. A única coisa que posso dizer é que deixarei tudo em quadra. Era algo que sempre tive comigo”, disse a tenista brasileira, atual 359.ª do mundo. “Conheço muito bem a Laura. Ela é uma jogadora extremamente competitiva. Ela sabe como eu jogo e sei como ela joga”.

Ex-Top 50 e vencedora de dois torneios da WTA, Teliana Pereira está recuperada de lesões e retorna ao time brasileiro. Disputará a Fed Cup pela primeira vez desde 2017. No retrospecto contra Siegemund, a brasileira está em desvantagem de 3 a 1.

“Conheço a Teliana. Já disputamos algumas partidas e também jogamos juntas no interclubes alemão. Não joguei contra ela recentemente, mas sei que ela é uma muito competitiva e espero uma partida difícil, especialmente em seu país”, comentou a tenista alemã.

Com Beatriz Haddad Maia suspensa provisoriamente por doping, a número 1 do Brasil no confronto será Gabriel Cé, número 225 do mundo, que fechará a sexta-feira contra Tatjana Maria, atual 91.ª do ranking.

Roberta Burzagli, capitã do Brasil, também tem em sua equipe Carolina Alves Meligeni, Laura Pigossi e Luisa Stefani – as duas últimas para o jogo de duplas. “Acho que as meninas estão muito bem preparadas. Chegamos alguns dias antes e fizemos ajustes durante os dias de treinamento”, disse a treinadora. “Tenho boas expectativas. Penso que as condições de jogo, ao nível do mar, são favoráveis ao estilo de jogo delas”.

Este é o quarto encontro dos dois países na Fed Cup e a Alemanha venceu todos os três confrontos anteriores. A última vez que brasileiras e alemãs se enfrentaram foi em 1986. Quem vencer disputará a fase final da competição no mês de abril em Budapeste, na Hungria.