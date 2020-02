A equipe do Brasil está a uma derrota de ser eliminada da Fed Cup. Nesta sexta-feira, dia de abertura do confronto com a Alemanha, perdeu os dois confrontos do dia, disputado em uma quadra de saibro montada no Costão do Santinho, em Florianópolis.

publicidade

O primeiro jogo do dia foi entre Teliana Pereira (359ª do ranking da WTA) e Laura Siegemund (73ª). A alemã venceu por 2 sets a 0, por duplo 6/3. “Temos que ter a consciência de que é um confronto em equipe. Essa é a maior motivação para amanhã estar melhor. Temos três jogos pela frente ainda, então temos que nos recuperar. Tênis é assim, um esporte com altos e baixos e tem que saber aprender rapidamente, sem tempo para lamentar. Tenho certeza que todas nós estaremos melhor amanhã”, afirmou Teliana.

Gabriela Cé (225ª) até fez um confronto mais equilibrado, mas também perdeu, para Tatjana Maria (91ª) por 6/3 e 7/6 (7/5). A brasileira teve ótimo começo no primeiro set, chegando a abrir 3/1, mas acabou sucumbindo diante da tenista da Alemanha.

“Aqui é como estar no circuito, em que você perde no domingo e na segunda começa outra semana. Amanhã é um novo dia. A gente com certeza não vai se abalar pelos resultados de hoje. Tênis é ponto a ponto, não tem que ficar idealizando as coisas muito além do que estão acontecendo, além do próximo ponto. Amanhã, a gente tem que colocar na cabeça que temos algumas batalhas e ainda podemos dar a volta por cima”, disse Gabriela Cé.

Neste sábado, o confronto prossegue em Florianópolis, a partir das 10h30. O primeiro duelo do dia será entre Gabriela Cé e Siegemund. Na sequência, Teliana vai encarar Tatjana Maria. O quinto confronto será o de duplas, com Luisa Stefani e Laura Pigossi encarando Anna-Lena Friedsam e Antonia Lottner.

O Brasil precisa de três triunfos para superar a Alemanha e se garantir nas Finais da Fed Cup, que serão disputadas. A etapa decisiva do torneio já conta com França, Austrália, República Checa e Hungria, e ainda terá a presença das oito equipes classificadas pelo qualifying.