O desempenho irreconhecível do Guarani no primeiro tempo da derrota para o Cuiabá, por 2 a 1, na Arena Pantanal, deixou Thiago Carpini insatisfeito. O treinador interino, porém, chamou a responsabilidade pelas decisões e isentou todos os atletas, apesar da coleção de erros individuais em solo mato-grossense, o que foi fatal para culminar no segundo revés consecutivo na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Não adianta procurar muleta, nem culpados neste momento. A responsabilidade na derrota é minha. Eu escalo e eu escolho. Isento os jogadores da responsabilidade. Não podemos errar mais desta forma. Cuiabá fez dois gols sem fazer força”, analisou, em entrevista coletiva.

“No segundo tempo, ajustamos algumas coisas, melhoramos no jogo, mas não conseguimos o empate. No primeiro tempo, estivemos muito dispersos e fora da partida. Eles aproveitaram as oportunidades dadas. Os erros são coletivos. Quem está ali está sujeito a isso. Não crucifico eles. A responsabilidade é minha por escolher”, emendou.

Depois de quatro partidas em nove dias, o calendário na Série B dá trégua ao Guarani, que só volta a campo no próximo sábado, 26, diante do lanterna São Bento, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

“Vamos juntar os cacos. Desde que assumi contra o América-MG, foi a primeira vez com duas derrotas consecutivas. Sempre conseguimos dar resposta rápida. Desta vez, não. Agora, temos período bom para descansar. Não há jeito de lamentar mais. É aprender com os erros, potencializar o que foi feito de bom no segundo tempo e pensar na sequência”, finalizou Carpini.

Com a derrota diante do Cuiabá, o Guarani segue estacionado nos 35 pontos e, momentaneamente, em 13º lugar – a distância de cinco em relação à degola pode diminuir no decorrer da rodada.