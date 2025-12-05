Tabela de jogos da Copa 2026 sai neste sábado; Brasil enfrenta Marrocos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Foi definida na tarde desta sexta-feira (05/12) a chave do Brasil na disputa da Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá a partir de junho. A seleção brasileira está no Grupo C, junto com Marrocos, Escócia e Haiti. O sorteio aconteceu no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos.

Apesar dos primeiros adversários já serem conhecidos, a tabela completa com os horários e locais dos jogos será divulgada neste sábado (06/12), em transmissão ao viva realizada pela Fifa.

O que já se sabe é que a primeira seleção a enfrentar o Brasil, comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, será o Marrocos, no dia 13 de junho.

Grupos da Copa do Mundo 2026

Em 2026, 42 seleções se enfrentam para decidir qual é a melhor do mundo. O sorteio dos grupos começou com sorteio representativo dos países-sede: Canadá, México e Estados Unidos.

As outras 39 seleções classificadas foram distribuídas nos quatro potes de 12 equipes cada, de acordo com o Ranking Mundial Masculino da Fifa, publicado em 19 de novembro.

Brasil, ao lado de Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha, estavam no pote 1, como cabeças de chave. O sorteio definiu os seguintes grupos:

Grupo A: México, África do Sul, Coréia do Sul e repescagem (Dinamarca, Irlanda, Macedônia do Norte ou Tchéquia);

Grupo B: Canadá, repescagem (Bósnia, Irlanda do Norte, Itália e País de Gales), Catar e Suíça;

Grupo C: Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti;

Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e repescagem (Eslováquia, Kosovo, Romênia e Turquia);

Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, e Equador;

Grupo F: Países Baixos, Japão, repescagem (Albânia, Polônia, Suécia e Ucrânia) e Tunísia;

Grupo G: Bélgica, Irã, Egito e Nova Zelândia;

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;

Grupo I: França, Senegal, repescagem (Bolívia, Iraque ou Suriname) e Noruega;

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;

Grupo K: Portugal, repescagem (Jamaica, Nova Caledônia e República Democrática do Congo), Uzbequistão e Colômbia;

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.