Campeão mundial da International Surf Association (ISA) em 2015, o surfista costarriquenho Noe Mar McGonagle foi detido no último sábado (28) em Playa Hermosa, província de Guanacaste, na Costa Rica, por violar as regras de quarentena durante a pandemia de coronavírus no país centro-americano.

Na mesma praia, a polícia já havia disparado contra surfistas que violavam a quarentena e surfavam de maneira proibida no local. Confira o vídeo abaixo.

A Federação de Surfe da Costa Rica confirmou o incidente. O surfista já está em casa e foi multado pela infração. McGonagle disse estar arrependido de ter violado as regras de isolamento do país. Até esta segunda-feira (30), o país contabilizava 314 infectados por coronavírus, com duas mortes.

No Brasil, o tenista paranaense, Thiago Wild, número dois do Brasil, está sendo investigado pela Polícia Civil, com pedido do Ministério Público, por supostamente ter saído da quarentena obrigatória.