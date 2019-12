Com passagem sem muito sucesso pelo Flamengo em 2014 e 2015, o argentino Lucas Mugni é o novo reforço do Sport Recife. A contratação foi anunciada pelo clube pernambucano nesta segunda-feira pelas redes sociais. O meia de 27 anos assinou contrato até dezembro de 2020.

O jogador foi contratado após se destacar pelo Oriente Petrolero, da Bolívia, nesta temporada. Foram 46 jogos e dez gols. Mugni volta ao Brasil após quatro anos. Pelo Flamengo, o meia disputou 46 jogos e marcou cinco gols, sendo emprestado para o Newell’s Old Boys, da Argentina, neste período.

Natural da cidade de Santa Fé, na Argentina, e com nacionalidade espanhola, Mugni passou dez anos de sua vida no Colón, onde foi revelado, e jogou também por Everton, do Chile, Lanús, da Argentina, e Rayo Majadahonda, da Espanha.

Nesta temporada, Mugni, que atua centralizado ou como armador pelo lado esquerdo, chega ao Sport vivendo boa forma, atuou 46 vezes de modo consecutivo pelo Oriente Petrolero. Ele completou os 90 minutos em 44 partidas, entrando em campo pela última vez no dia 15 de dezembro.

O argentino é o quinto reforço do Sport para 2020. Antes de Mugni, o goleiro Carlos Eduardo, os volantes Betinho e Jean Patrick e o atacante Ewandro haviam sido contratados pelo time pernambucano.