O Grêmio segue vivo em busca do seu primeiro título na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira, o time comandado pelo ex-meia Carlos Miguel se classificou à segunda fase ao golear o União Mogi por 4 a 0, pela terceira rodada. Com o placar elástico, não só confirmou a vaga como terminou na liderança do Grupo 21, com sede em Mogi das Cruzes, com sete pontos.

continua depois da publicidade

O vice-líder, com seis pontos, foi o Real-DF, que mais cedo ganhou do Juventus por 2 a 1, de virada, em um confronto direto. A partida chegou a ficar quase 1 hora e 30 minutos paralisada por conta das fortes chuvas que caíram em Mogi das Cruzes, deixando o gramado do estádio Nogueirão com muitas poças d’água.

Mesmo com o gramado ainda prejudicado pela chuva, o início do Grêmio foi arrasador. Logo no primeiro minuto, Rildo aproveitou falha da zaga e abriu o placar. Aos quatro, Fabrício ampliou. O terceiro veio aos 16 com Elias acertando um lindo voleio da entrada da grande área. Dois minutos depois, Elias deu números finais à partida.

Com ampla vantagem no placar, o Grêmio diminuiu o ritmo na segunda etapa, mas mesmo assim controlava a posse de bola. Aos 13 minutos, Alison recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o time gaúcho com um jogador a menos. Nem assim o União Mogi, lanterna do grupo, conseguiu marcar o seu gol de honra.

Antes de Grêmio e Real-DF, outros 21 clubes haviam garantido a classificação antecipara para a segunda fase. São eles: Água Santa, Athletico-PR, Capivariano, Coritiba, CRB, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo-SP, Fluminense, Internacional, Itapirense, Ituano, Joinville, Juventude, Londrina, Mirassol, Oeste, Palmeiras, Santa Cruz, Taboão da Serra e Votuporanguense.

Confira os resultados desta quarta-feira na Copa São Paulo:

Real-DF 2 x 1 Juventus-SP

União Mogi-SP 0 x 4 Grêmio-RS

Socorro-SE 1 x 1 Vilhenense-RO

Confiança-SE 1 x 2 Penapolense-SP