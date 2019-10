O pelotão da frente do Campeonato Espanhol segue embolado após a 10ª rodada. E o Sevilla fez sua parte ao vencer o Getafe por 2 a 0 neste domingo, em casa, com gols dos atacantes Javier “Chicharito” Hernández, do México, e Lucas Ocampos, da Argentina.

Com o resultado, a equipe da Andaluzia chega aos 19 pontos e sobe para o quinto lugar da tabela, superando o Real Madrid, que soma 18. A equipe da capital, porém, tem um jogo a menos.

A partida que o Real não pôde disputar é o clássico contra Barcelona, que estava marcado para o último sábado, mas foi adiado para 18 de dezembro em virtude dos protestos separatistas que assolam a Catalunha.

Com nove jogos disputados, o Barcelona também tem 19 pontos e ocupa a vice-liderança. Com 20, o líder é o Granada, que já foi a campo em dez oportunidades, assim como Real Sociedad e Atlético, respectivos terceiro e quarto colocados, ambos com 19 pontos.

Em outro jogo da 10ª rodada neste domingo, o Valencia visitou o Osasuna e acabou perdendo por 3 a 1. Atacante brasileiro naturalizado espanhol, Rodrigo Moreno abriu o placar para os visitantes, mas foi expulso com 29 minutos de partida.

Com a superioridade numérica, os mandantes conseguiram a virada. O volante Oier e o ponta-esquerda Rubén García, espanhóis, fizeram os dois primeiros. Quem completou o 3 a 1 foi o lateral-esquerdo equatoriano Pervis Estupiñán.