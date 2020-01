Serena Williams e Caroline Wozniacki tiveram uma sexta-feira cheia em Auckland e não decepcionaram. Norte-americana e dinamarquesa venceram dois jogos cada no torneio neozelandês, tanto na chave de simples quanto na de duplas, para seguirem com chances de dois títulos na competição preparatória para o Aberto da Austrália.

Pela chave de simples, Serena derrotou a alemã Laura Siegemund por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, enquanto Wozniacki superou outra tenista da Alemanha, Julia Görges, atual bicampeã em Auckland. A ex-número 1 do mundo também venceu em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/4, garantindo seu lugar nas semifinais.

Na disputa por uma vaga na decisão, as duas ex-líderes do ranking e amigas vão duelar com norte-americanas. Serena vai encarar a jovem Amanda Anisimova, enquanto Wozniacki terá pela frente Jessica Pegula. Se vencerem seus jogos, as duas favoritas vão se enfrentar na final.

Curiosamente, elas estão jogando juntas na chave de duplas em Auckland. Também nesta sexta, as duas tenistas derrotaram as belgas Kristen Flipkens e Alison van Uytvanck por 7/6 (11/9) e 6/2. É a primeira vez que Serena e Wozniacki jogam juntas no circuito.

Elas encaram a competição neozelandesa como preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, com início no dia 20. Para Wozniacki, a competição disputada em Melbourne terá importância especial porque será o seu último como tenista profissional.

MUGURUZA CAI NA CHINA – No Torneio de Shenzhen, também disputado nesta semana, a espanhola Garbiñe Muguruza foi eliminada nas semifinais, nesta sexta. Após encerrar um jejum de oito meses sem alcançar uma semi, a ex-número 1 do mundo foi superada pela russa Ekaterina Alexandrova por 6/4 e 6/3.

Na final, Alexandrova vai encarar sua compatriota Elena Rybakina, que avançou ao despachar a checa Kristyna Pliskova por 6/2 e 7/5.

FAVORITAS CONFIRMAM EM BRISBANE – As principais candidatas ao título em Brisbane, na Austrália, não decepcionaram. Número dois do mundo, a checa Karolina Pliskova eliminou a norte-americana Aliso Riske por 7/6 (8/6) e 6/3, enquanto sua compatriota Petra Kvitova despachou a também americana Jennifer Brady por 6/4 e 6/2.

E a japonesa Naomi Osaka, quarta do ranking, venceu a holandesa Kiki Bertens por 6/3, 3/6 e 6/3. Em outro jogo das quartas de final, Madison Keys ganhou de Danielle Collins, em jogo de americanas, por 6/4 e 6/1. Osaka e Pliskova vão se enfrentar na semifinal. O outro confronto valendo vaga na decisão terá Kvitova e Keys.