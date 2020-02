O Los Angeles Lakers ganhou a sétima partida consecutiva na rodada de quinta-feira da NBA. Com 23 pontos e seis rebotes de Anthony Davis, o time venceu fácil o Golden State Warriors por 116 a 86, em São Francisco, apesar da ausência de LeBron James. E estabeleceu um novo recorde, de 18 triunfos consecutivos como mandante contra equipes da Conferência Oeste.

Após um primeiro tempo equilibrado, muitos por erros dos Lakers, que perderam a posse de bola 12 vezes, o time encaminhou o triunfo no terceiro quarto, vencido por 40 a 17. Com LeBron reclamando de dores na virilha, a sua vaga na formação titular foi ocupada por Rajon Rondo, que contribuiu com 12 pontos e seis assistências para o melhor time da Conferência Oeste, com 45 triunfos em 57 duelos.

O novato Eric Paschall marcou 23 pontos e Jordan Poole somou 16 na oitava derrota consecutiva dos Warriors, o pior time do Oeste e da liga, com apena 12 vitórias em 59 partidas.

Mesmo desfalcado, o Philadelphia 76ers derrotou o New York Knicks por 115 a 106, em casa. O time não conta nesse momento com Joel Embiid e Ben Simmons, ambos lesionados. Mas viu Tobias Harris brilhar na noite de quinta-feira ao marcar 34 pontos. Shake Milton fez 19 e Al Horford somou 15 pelos 76ers, os melhores mandantes da NBA, com 28 vitória em 30 partidas – o time está na quinta posição na Conferência Leste.

Julius Randle finalizou com 30 pontos e dez rebotes pelos Knicks, que perderam a sexta partida seguida. Com apenas 17 triunfos em 59 duelos, está na penúltima colocação no Leste e terminará a sexta temporada consecutiva com mais derrotas do que vitórias.

Também pela rodada de quinta-feira, o Indiana Pacers superou o Portland Trail Blazers por 106 a 100, em casa, com o 45º “double-double” de Domantas Sabonis (20 pontos e 11 rebotes) na temporada. Já o Oklahoma City Thunder bateu o Sacramento Kings por 112 a 108, também como mandante, com 24 pontos de Danilo Gallinari e 20 de Shai Gilgeous-Alexander.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic x Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Atlanta Hawks x Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder

Miami Heat x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

Phoenix Suns x Detroit Pistons

Utah Jazz x Washington Wizards

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets