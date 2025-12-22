Seleção brasileira encerra 2025 na 5ª posição do ranking da Fifa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A seleção brasileira encerra 2025 ocupando a 5ª colocação no ranking mundial de seleções divulgado pela Fifa nesta segunda-feira (22/12). O topo da lista segue dominado pelos europeus e sul-americanos, com a Espanha liderando a classificação, seguida pela atual campeã mundial Argentina na vice-liderança e a França completando o pódio na 3ª posição.

A Inglaterra aparece logo à frente do Brasil, na 4ª colocação. Logo atrás da seleção brasileira estão Portugal (6ª), Holanda (7ª), Bélgica (8ª), Alemanha (9ª) e Croácia (10ª), fechando as dez primeiras posições do ranking.

Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando – faltam pouco mais de seis meses para o pontapé inicial da competição que acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho no México, Canadá e Estados Unidos – a divulgação do ranking também permite visualizar a posição dos adversários do Brasil na primeira fase do Mundial.

Spain remain at the top of the pile for the final #FIFARankings of 2025! 🇪🇸🔝 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2025

Com quem o Brasil vai jogar na primeira fase da Copa do Mundo

O Marrocos, primeiro adversário da seleção brasileira no Grupo C, ocupa a 11ª colocação. O confronto está marcado para 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h de Brasília.

O Haiti, segundo adversário do Brasil na fase de grupos, aparece na 84ª posição do ranking. O duelo contra os caribenhos acontece em 19 de junho no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h.

Fechando a participação na primeira fase, o Brasil enfrenta a Escócia, atual 36ª colocada na classificação da Fifa. O confronto contra os europeus será realizado no dia 24 de junho no Hard Rock Stadium, em Miami, também às 19h no horário de Brasília.