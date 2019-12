O Schalke sofreu nesta sexta-feira, mas conseguiu fazer a lição de casa para colar de vez no líder Borussia Mönchengladbach na tabela do Campeonato Alemão. Diante de sua torcida, em Gelsenkirchen, o Schalke derrotou o Union Berlin por 2 a 1, com gol nos minutos finais da partida, que abriu a 13ª rodada.

continua depois da publicidade

Com sua segunda vitória consecutiva, sendo a terceira nos últimos quatro jogos, o Schalke chegou aos mesmos 25 pontos do Mönchengladbach. Porém, fica em segundo lugar por ter menor saldo de gols. O Borussia, contudo, ainda pode abrir nova vantagem, se vencer o Freiburg no domingo, em casa.

Contando com o apoio da torcida, o Schalke abriu o placar aos 23 minutos, quando Benito Raman mandou para as redes. Mas a vantagem não chegou ao intervalo da partida. Aos 36, Marcus Ingvartsen converteu cobrança de pênalti, duvidoso, e deixou tudo igual no placar.

No segundo tempo, o Schalke impôs forte domínio em campo e criou seguidas oportunidades no ataque. Foi somente no segundo tempo, aos 41 minutos, que a equipe marcou o gol da vitória, com Suat Serdar, que aproveitou erro na saída de bola do zagueiro Neven Subotic para decretar a vitória dos anfitriões.

Com o revés, o Union Berlin estacionou na parte intermediária da tabela. A equipe da capital soma 16 pontos e figura no 11º lugar.

Na próxima rodada, o Schalke vai visitar o Bayer Leverkusen, no dia 7. No dia seguinte, o Union Berlin receberá o Colônia.