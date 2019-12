A queniana Brigid Kosgei, atual recordista mundial da maratona feminina, será uma das atrações da 95ª edição da Corrida de São Silvestre, que acontece no dia 31 de dezembro, em São Paulo. A presença da fundista foi confirmada nesta sexta-feira, pela organização da prova.

Kosgei, de 24 anos, bateu o recorde na edição deste ano da Maratona de Chicago. A queniana terminou o percurso em 2h14min04s, superando por mais de um minuto o tempo da britânica Paula Radcliffe (2h15min25s), que existia desde 2003. Ele já havia faturado o título da prova em 2018.

Entre os homens, o também queniano Paul Kipchumba Lonyangata confirmou participação na prova deste ano. No currículo, o fundista tem uma vitória na Maratona de Paris em 2017 e o bicampeonato da Maratona de Shangai, na China. Neste ano foi terceiro colocado na Meia Maratona de Buenos Aires, na Argentina.

A organização da prova promete divulgar outros nomes do circuito internacional que vão participar da São Silvestre nos próximos dias.

A partir da 95ª edição, a prova passa a ser da categoria Road Race Bronze Label da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês), entrando para o rol das principais corridas do mundo. Isso significa possuir critérios técnicos de qualificação que garantirão a presença de alguns dos melhores corredores do mundo na atualidade.

A Corrida de São Silvestre junta-se a Maratona de São Paulo (desde 2019) e Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro (a partir de 2020), como únicas provas do país a possuir esse Bronze Label. Todos com qualidades e excelência reconhecidas.

A programação de largadas no dia 31 começará mais cedo, às 7h25, com a largada da categoria cadeirantes. Em seguida, às 7h40, será a vez da elite feminina. A elite masculina, Pelotão C, e Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral largam às 8h05.