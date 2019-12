O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a compra do lateral-direito Igor Vinícius, que estava emprestado pelo Ituano. O clube tricolor pagou R$ 2 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. O contrato é válido até o fim de 2022.

Igor Vinícius tem 22 anos e, nesta temporada, virou terceira opção após o São Paulo contratar Daniel Alves e Juanfran. Mesmo assim, o São Paulo decidiu investir os R$ 2 milhões porque vê o jovem como promissor, com potencial de revenda no futuro.

O lateral-direito chegou ao São Paulo no início deste ano, após ter defendido a Ponte Preta em 2022. Pela equipe do Morumbi, o jogador realizou 30 jogos e marcou um gol na temporada, na última rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória sobre o CSA.

A compra de Igor Vinícius já estava prevista no orçamento do São Paulo. O próximo investimento do clube será no goleiro Tiago Volpi, que atuou nesta temporada emprestado pelo Querétaro, do México. O clube vai pagar US$ 5 milhões (mais de R$ 20 milhões) para comprar o goleiro.