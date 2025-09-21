São Paulo chega para clássico contra o Santos com dilemas

O São Paulo chega para o clássico contra o Santos, neste domingo (21), às 20h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão, com alguns dilemas e um tabu.

Vai com time titular ou não? O São Paulo tem a decisão pelas quartas de final da Libertadores contra a LDU na próxima quinta-feira. Na ida, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 pelos equatorianos, em Quito. Precisando reverter o resultado no Morumbis, Crespo pode poupar parte ou todos os seus titulares.

Resultado pode dar vaga no G6. Caso vença o Santos, o São Paulo entrará na zona de classificação para a próxima Libertadores. O empate ou a derrota não mudam muita coisa. A equipe tem vantagem de mais de três pontos para quem vem atrás e não cairá da 7ª posição nesta rodada.

E o Oscar? O meio-campista se recuperou de fraturas sofridas nas vértebras no clássico contra o Corinthians, em julho, e volta a ficar à disposição de Crespo após dois meses. Ele treinou com bola recentemente e pode ser relacionado para o San-São. Se for para o jogo, a tendência é que comece no banco.

Lucas segue fora. O meia-atacante está próximo de voltar a jogar após passar por uma artroscopia no joelho, mas segue de fora por enquanto. A expectativa é de que ele possa estar disponível pelo menos no banco no jogo contra a LDU.

São Paulo vive tabu na Vila Belmiro. A equipe da capital não sabe o que é vencer o Santos na casa do rival desde 2022 são duas derrotas e um empate desde então. Naquela ocasião, o Tricolor bateu o Peixe por 3 a 0, com gols de Eder, Rodrigo Nestor e Eduardo Bauermann (contra). Dos relacionados para aquele duelo, apenas Alisson, Pablo Maia, Calleri, Arboleda, Luciano e Rigoni este saiu e voltou seguem no elenco.

Jogar fora de casa não tem sido bom. O São Paulo vem de três derrotas (LDU, Cruzeiro e Athletico) e dois empates (Atlético Nacional e Sport). O cenário é completamente o oposto de quando o Tricolor joga em seus domínios: são seis vitórias consecutivas.

O que pode animar? O São Paulo tem bom retrospecto nos jogos feitos após derrotas na ida do mata-mata da Libertadores. Em 17 duelos feitos depois de um revés na competição continental, o Tricolor soma 10 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas.

O clássico ocorre às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).