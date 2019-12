No duelo entre os primeiros colocados, o Santos levou a melhor sobre o campeão Flamengo e terminou o Campeonato Brasileiro como vice. A equipe alvinegra goleou por 4 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro, em jogo que pode ter marcado a despedida do técnico Jorge Sampaoli. Na mira do Palmeiras, que ficou em terceiro lugar, o argentino terá uma reunião com o presidente José Carlos Peres nesta segunda-feira para avaliar o projeto do Santos para 2020.

O Santos foi intenso desde os primeiros minutos: pressionou, criou chances e construiu o placar com facilidade. O Flamengo, por sua vez, parecia estar de olho já na disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O elenco rubro-negro viaja ao Catar na sexta-feira e estreia no torneio no dia 17 contra o vencedor do confronto entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Espérance, da Tunísia. Se passar, fará a decisão no dia 21, provavelmente diante do Liverpool, da Inglaterra.

O jogo na Vila Belmiro começou elétrico. Com força máxima em campo, o Santos abriu o placar aos 14 minutos com o atacante Marinho. A equipe não diminuiu o ritmo e logo ampliou: aos 22, com Carlos Sánchez. O meio-campista uruguaio, aliás, se despediu de 2019 com mais uma ótima atuação.

O Flamengo não teve apenas o lateral-direito Rafinha do seu time considerado ideal. O que mudou muito, porém, foi a postura dos jogadores em campo. Aquela equipe que dominou o Brasileirão não apareceu na Vila Belmiro. Apático, acabou sendo presa fácil para o Santos.

Nem no segundo tempo o ritmo de jogo diminuiu. O Flamengo melhorou, passou a rondar a intermediária adversária e chegou a levar perigo. Mas quem voltou a marcar foi o Santos. Eduardo Sasha fez o terceiro e Carlos Sánchez fechou a goleada na Vila Belmiro.

Com o placar decidido, as torcidas se provocaram de maneira sadia nas arquibancadas. Os flamenguistas cantaram “é campeão”. Os santistas responderam com “bi mundial”. Campeão em 1981, o clube rubro-negro tentará o seu segundo título mundial a partir da próxima semana.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 4 x 0 FLAMENGO

SANTOS – Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison (Jobson), Carlos Sánchez e Diego Pituca; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha (Jean Mota). Técnico: Jorge Sampaoli.

FLAMENGO – Diego Alves; Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta (Diego); Bruno Henrique (Vitinho) e Gabriel. Técnico: Jorge Jesus.

GOLS – Marinho, aos 14 minutos do primeiro tempo; Carlos Sánchez, aos 22 e aos 39, e Eduardo Sasha, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Carlos Sánchez (Santos); Filipe Luís, Gabriel e Rodinei (Flamengo).

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

RENDA – R$ 574.130,00.

PÚBLICO – 13.310 pagantes.

LOCAL – Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).