O atacante Rony demonstrou a impetuosidade que o caracteriza em campo na entrevista coletiva, nesta quinta-feira, em sua apresentação como o mais novo reforço do Palmeiras. O novo camisa 11 afirmou estar pronto para estrear pela nova equipe, sábado, diante do Santos, só depende da parte burocrática.

“Com certeza, não tenha dúvida (vontade de estrear), espero que esse documento se regularize logo, já quero fazer minha estreia, mostrar a que vim. Se der tudo certo, quero fazer minha estreia”, afirmou o ex-jogador do Athletico-PR, que foi recepcionado pelo diretor Anderson Barros e do assessor técnico Edu Dracena. Ele assinou contrato de cinco anos.

Rony, de 24 anos, afirmou estar em condições físicas ideais para iniciar uma disputa por posição na equipe de Vanderlei Luxemburgo. “Eu já vinha treinando normal, até joguei a final da Supercopa do Brasil. Me sinto preparado para atuar. É uma briga sadia, respeitando todos os meus companheiros. Estou treinando forte, para buscar meu espaço. Acredito que vou dar sempre meu melhor nos treinamentos para quando a oportunidade pintar, eu aproveitar com toda garra possível.”

Segundo o atleta paraense, é possível fazer dupla com Dudu. “Tenho características diferentes da do Dudu, não muito diferente. Ele é um pouco veloz também. Um pouco, não, veloz para caramba. Ele gosta de receber a bola no pé, eu gosto de receber no espaço. É uma briga sadia, dentro do treinamento, cada um buscando seu espaço. Qualquer jogador hoje em dia quer jogar ao lado do Dudu. Ele tem história no clube, vem fazendo história ainda. Acredito que a característica dele está ajudando muito o clube, e eu vim para somar, ajudar meus companheiros dentro de campo.”

A acirrada rivalidade atual com o Flamengo também foi comentada. “O Flamengo tem um excelente elenco, um elenco que está ganhando tudo. Estão fazendo um belo trabalho, mas a equipe do Palmeiras é gigantesca, em cada decisão que entra briga por títulos. Acredito que neste ano não vai ser diferente, o Palmeiras também tem seus objetivos, sabe aonde quer chegar. Vamos em busca de vencer todos os campeonatos que a gente tem pela frente. Acredito que o time que bater de frente com o Palmeiras vai ter dificuldade.”

Rony ratificou a disputa entre Palmeiras e Corinthians por sua contratação, com a participação de Luxemburgo e também de Tiago Nunes, treinador do rival de Parque São Jorge. “Houve, sim, uma ligação dele (Tiago Nunes), a gente conversou. Mas nada de mais. Fiquei feliz por duas equipes grandes me procurando. Antes de entrar o Palmeiras, o Corinthians estava na briga. Aí conhecemos o Anderson Barros desde a época do Botafogo.”