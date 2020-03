O atacante Ronaldinho e Assis, seu irmão e empresário, tiveram a prisão preventiva decretada pela juíza Clara Ruiz Díaz neste sábado (7). Eles permanecerão detidos em um complexo da Agrupação Especializada da Polícia Nacional do Paraguai, em Assunção. Os dois já passaram a última noite detidos por ordem da justiça paraguaia.

Ronaldinho e Assis passaram o dia de sábado depondo para a Polícia Nacional. A pedido da procuradoria, a juíza determinou a prisão preventiva para os irmãos não saíram do país. Eles são acusados de usar documentos falsos para entrar no país. No Paraguai, a prisão preventiva pode durar até seis meses.

Entenda o caso

Segundo o Ministério Público paraguaio, Ronaldinho e seu irmão entraram na quarta (4) no país portando passaportes e cédulas de identidades paraguaios falsos. Os números dos documentos apreendidos pertencem a outras pessoas, que estão detidas.

A defesa de Ronaldinho e Assis aponta o empresário brasileiro Wilmondes Sousa Lira como responsável por entregar a eles os passaportes falsos. Ele está em prisão preventiva. Duas mulheres, María Isabel Galloso e Esperanza Apolônia Caballero, donas das cédulas de identidade adulteradas, também foram denunciadas e estão em prisão domiciliar.

O ex-atleta chegou ao Paraguai com uma agenda repleta de compromissos. Convidado por Nelson Belotti, um dos donos do cassino Il Palazzo, que fica no hotel onde o ex-camisa 10 da seleção brasileira estava hospedado inicialmente com seu irmão Assis, e pela empresária Dalia López, anfitriã da visita do pentacampeão do mundo ao Paraguai, Ronaldinho a princípio ficaria do dia 4 ao dia 7 de março na região de Assunção.

De acordo com a programação, Ronaldinho Gaúcho participaria do lançamento do programa “Móvel de Saúde para Meninas e Meninos”, uma iniciativa anunciada pela empresária para oferecer assistência médica gratuita a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por todo o país.