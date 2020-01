A Roma está mais distante da briga pelas primeiras posições do Campeonato Italiano. Neste domingo, no Estádio Olímpico, foi batido por 2 a 0 pelo Torino, em partida válida pela 18ª rodada. O atacante Andrea Belotti brilhou ao marcar os dois gols do jogo.

Com a derrota, a Roma parou nos 35 pontos, em quarto lugar, atrás de Juventus, com 43, e Inter de Milão, com 42, sendo que ambas as equipes ainda entram em campo nesta rodada, e também da Lazio, com 39. Já o Torino chegou aos 24 pontos, na nona colocação.

O primeiro gol da partida e de Belotti saiu aos 45 minutos do primeiro tempo. E ele voltou a marcar aos 41 da etapa final para o Torino ao converter cobrança de pênalti. Assim, definiu o triunfo do time de Turim, que havia tropeçado nas duas rodadas anteriores do Italiano.

Também neste domingo, o Verona aproveitou a fragilidade do lanterna SPAL para derrotá-lo por 2 a 0, fora de casa, com gols de Giampaolo Pazzini e do polonês Mariusz Stepinski. O resultado encerrou uma série de três jogos sem vitórias e levou o Verona aos 22 pontos, na décima posição. O SPAL segue com 12, em último.

Ainda dentro da zona de rebaixamento, o Genoa ganhou um impulso na briga contra a degola ao bater o Sassuolo por 2 a 1. Domenico Criscito, de pênalti, e o macedônio Goran Pandev marcaram os gols do time, vazado por Pedro Obiang, de Guiné Equatorial. O triunfo levou o Genoa aos 14 pontos, em antepenúltimo lugar. Já o Sassuolo é o 13º, com 19.