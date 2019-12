No primeiro jogo após a demissão do técnico português Marco Silva, o Everton interrompeu a sequência de três derrotas e voltou a vencer no Campeonato Inglês. O time de Liverpool derrotou o Chelsea por 3 a 1 em casa, neste sábado, pela 16ª rodada.

A vitória tira o Everton da zona de rebaixamento e deixa a equipe com 17 pontos. Na quarta colocação, o Chelsea, por sua vez, perdeu a oportunidade de igualar a pontuação do Manchester City, terceiro colocado, e pode ver os adversários pelas ligas europeias se aproximarem. O time de Frank Lampard soma 29 pontos.

Aparentando novo astral, o Everton jogou bem e contou com boas atuações de Richarlison e Calvert-Lewin. O brasileiro abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo, em cabeceio certeiro após cruzamento de Sidibé.

A equipe de Liverpool também se beneficiou de erros individuais da defesa do Chelsea, que até fez uma boa partida no geral, mas viu as falhas impedirem um resultado melhor especialmente depois de levar o segundo gol, no final da etapa inicial.

No lance, a defesa se atrapalhou e bateu cabeça, deixando a bola para Calvert-Lewin finalizar em ótima condição, ampliando o placar. No segundo tempo, Kovacic diminuiu a desvantagem em arremate de fora da área. O croata pegou mascado, mas conseguiu acertar o canto de Pickford para marcar seu primeiro gol pelo time londrino.

Quando os comandados de Lampard pareciam estar perto de chegarem ao empate, a retaguarda voltou a falhar e sepultou qualquer possibilidade de reação dos visitantes. Desta vez, o goleiro Kepa errou na saída de bola e deu um presente para Calvert-Lewin.

O atacante inglês rolou para Davies, que foi interceptado. No entanto, Lewin, mais esperto e mais rápido que os zagueiros, apareceu na área para finalizar de bico e sacramentar o triunfo.