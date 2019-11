O domingo reserva o reencontro do Grêmio com o Flamengo cerca de 25 dias depois da goleada do time carioca por 5 a 0, no Maracanã, que eliminou os gaúchos na semifinal da Copa Libertadores. Desta vez pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, a equipe tricolor busca a vitória para se consolidar no grupo de clubes que se classificam diretamente à fase de grupos da próxima edição da competição continental. O técnico Renato Gaúcho revelou nesta sexta-feira, quando perguntado da boa atuação do Vasco no empate por 4 a 4 contra os rubro-negros, que a postura de seus jogadores será a mesma de sempre.

“O Vasco jogou muito bem, foi um grande jogo. O que o Vasco fez, o meu time faz. Infelizmente, a gente não fez contra o Flamengo, no Maracanã, e no primeiro tempo do primeiro jogo aqui. O importante é continuarmos fazendo o que estamos acostumados há bastante tempo, que é estarmos focados, concentrados e competir. Não é porque o Vasco fez muito bem que a minha equipe não faz. E pode ter certeza que o Grêmio é exemplo para muitas equipes do futebol brasileiro”, disse o técnico, em entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho.

Renato Gaúcho fez questão de ressaltar que o jogo deste domingo não está sendo considerado uma revanche. “Não. Nós estamos entalados com o nosso desempenho. O Flamengo fez a parte dele. O Flamengo jogou futebol como fez isso muito bem nos últimos cinco meses. Nos atropelou porque demos oportunidade. Não está entalado não. Nós é que infelizmente não estivemos numa noite que a gente costuma estar em uma semifinal de Libertadores. O Flamengo fez o que vinha fazendo, jogou futebol, aproveitou as oportunidades e venceu. Não tem nada de revanche agora pelo Brasileiro. Espero que minha equipe esteja numa noite melhor do que aquela no Maracanã. Uma tarde, melhor dizendo, do Gre-Nal, que jogamos bem. Nada de revanche”, afirmou.

Sem declarações polêmicas desta vez sobre Jorge Jesus, treinador do Flamengo, Renato Gaúcho adotou um discurso mais comedido, com elogios ao português e também ao argentino Jorge Sampaoli, do Santos. “Tem espaço para todo mundo desde que seja competente, seja brasileiro ou estrangeiro. Os dois estrangeiros são competentes. Até o ano passado tivemos outros estrangeiros aqui no Brasil que não estiveram tão bem. Não significa que não sejam bons. Às vezes não têm sucesso no trabalho não porque são ruins. Tem espaço para todo mundo. Cada um mostra seu trabalho. Jesus vem fazendo um belíssimo trabalho, Sampaoli no Santos. Tem que dar os parabéns”, completou.

No treinamento desta sexta-feira, Renato Gaúcho fechou a primeira parte, mas depois foi possível ver que o meia Alisson está recuperado de dores no tornozelo. Mas em nenhum momento o técnico montou a equipe titular e, assim, a única dúvida se mantém: Darlan deve ser o escolhido para substituir Matheus Henrique, convocado para a seleção brasileira sub-23.

Uma provável escalação do Grêmio tem: Paulo Victor; Léo Moura, Pedro Geromel, David Braz e Cortez; Maicon, Darlan (Michel), Alisson, Diego Tardelli e Everton; Luciano.