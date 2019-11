Ausente nos treinos do São Paulo durante a semana, Reinaldo se recuperou de amidalite e participou da atividade da equipe neste sábado, um dia antes do jogo contra o Ceará, em Fortaleza, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperado, o lateral-esquerdo viajará com o time paulista para a partida deste domingo, às 19h, no Castelão. O São Paulo encerrou a preparação para o confronto com treinamento no CT da Barra Funda, durante a manhã.

Reinaldo havia perdido as três atividades anteriores. A ausência na sexta-feira causou preocupação, já que restaria apenas um treino antes da viagem. De todo modo, o lateral conseguiu se recuperar e está à disposição de Fernando Diniz.

No treino deste sábado, o técnico deu ênfase a ajustes táticos, com correções de posicionamento com e sem a posse da bola. Jogadas de escanteios e faltas também foram trabalhadas.

O trabalho foi fechado para jornalistas e a escalação para o jogo deste domingo ainda é um mistério. Certo é o desfalque do atacante Pablo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Assim, uma provável escalação é: Tiago Volpi; Juanfran (Raniel), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo (Léo); Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Daniel Alves; Antony e Vitor Bueno.

Estrela do São Paulo, Daniel Alves deve jogar pelo meio, com o espanhol Juanfran na lateral direita. Entretanto, Diniz também pode colocar Raniel como referência, usando Alves na ala direita e colocando o europeu entre os reservas.

A delegação embarcou na tarde deste sábado. O São Paulo ocupa a sexta colocação, com 53 pontos, três atrás do Grêmio, que está em quarto, na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, desejo principal dos são-paulinos.