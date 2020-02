A reapresentação do elenco do Palmeiras após três dias de folga foi marcada pela presença de Rony em campo. Recém-contratado pelo clube junto ao Athletico Paranaense, em negociação anunciada na última sexta, o atacante trabalhou ao lado dos novos companheiros na Academia de Futebol.

Rony ainda não teve seu contrato regularizado e nem inscrito para a sequência do Campeonato Paulista. Mas com tempo para isso, é possível que ele já fique à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para o clássico do próximo sábado contra o Santos, no Pacaembu, pela oitava rodada do Estadual.

Também é provável que Ramires, Patrick de Paula e Matias Viña participem desse compromisso. Afinal, o trio trabalhou sem qualquer restrição nesta segunda no CT palmeirense.

Ramires está recuperado de uma pancada na perna direita. Patrick de Paula reclamou de dores após a partida contra o Mirassol e estava afastado desde então. E Viña havia deixado o triunfo por 1 a 0 sobre o Guarani, na quinta-feira, reclamando de um trauma no pé direito.

Mas a lateral direita deverá continuar sendo um problema para o Palmeiras, pois Marcos Rocha e Mayke deram sequência ao tratamento de lesões – o primeiro se recupera de entorse no tornozelo direito, enquanto o segundo contundiu o pé esquerdo contra o Mirassol. Com amidalite, Jailson também não foi ao campo nesta segunda.

O Palmeiras treinará em dois períodos nesta terça-feira na Academia de Futebol. Com 16 pontos somados em sete jogos, o time tem a segunda melhor campanha do Paulistão e ocupa a vice-liderança do Grupo B.