Recém-contratado pelo Vasco, o meia Felipe Ferreira foi apresentado na manhã desta terça-feira, no CT do Almirante, como novo reforço do clube e já se colocou de prontidão ao técnico Vanderlei Luxemburgo para fazer a sua estreia pelo time nesta quarta, contra o Atlético-MG, às 19h15, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão.

Adquirido por empréstimo até o final do Campeonato Carioca de 2020, o jogador se destacou com a camisa do CRB na Série B, na qual marcou seis gols e deu cinco assistências na atual campanha do clube na competição. E como vinha treinando normalmente pela equipe de Maceió, ele está bem fisicamente para atuar diante dos atleticanos.

“Eu já vinha jogando. Venho de uma boa sequência de jogos. Se o Vanderlei achar que pode contar comigo, estou à disposição”, avisou o atleta, que foi inscrito no Brasileirão no limite do prazo estabelecido pela CBF depois de só conseguir a sua liberação do CRB após acionar a Justiça. E ele foi emprestado pela Ferroviária, clube do interior paulista que detém seus direitos econômicos.

“Os últimos dias foram tensos, bem intensos para tudo ser finalizado. Havia uma cláusula de liberação no meu contrato com o CRB caso tivesse proposta de algum clube da Série A. O Vasco apareceu e não tinha como rejeitar um clube desse tamanho. Um gigante. Não pensei duas vezes. Bati o pé dizendo que gostaria de vir pra cá e depois todo mundo fez um grande esforço para que isso acontecesse. Estou muito feliz de estar aqui”, ressaltou Felipe Ferreira nesta terça.

O atleta também descreveu as suas características como jogador. “Sou meia-atacante, canhoto, gosto de dar assistências. Estava atuando, venho de uma boa sequência de jogos. Consigo fazer bem (a função de atacante) nas duas pontas, também jogo por dentro. Posso fazer todas as funções ali na frente. Espero atender todas as expectativas. A torcida pode esperar muita qualidade e dedicação. Vou treinar hoje (terça-feira) e fico à disposição do Vanderlei”, disse o reforço antes de trabalhar junto com os seus novos companheiros na atividade realizada no CT do Almirante.

Felipe Ferreira foi formado nas categorias de base do Grêmio e atuou pela equipe profissional do clube em 2014. E no Sul ele chegou a ser comandado por Luxemburgo na passagem do treinador à frente do time gaúcho, no qual também fez parte de um elenco que contava com zagueiro Werley e o volante Fellipe Bastos, hoje no Vasco e que apresentaram o atleta ao elenco cruzmaltino.

“Foi muito tranquilo (se ambientar ao seu novo time). Eu já conhecia o Werley e o Fellipe Bastos. Me deixaram bem à vontade. Fui muito bem recebido. Agradeço por todo carinho e suporte que me deram no primeiro dia”, destacou o meio-campista.