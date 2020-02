Duas promessas do Fluminense para esta temporada estão prontas para o clássico deste domingo contra o Botafogo, no estádio do Maracanã, pela sexta e última rodada da Taça Guanabara. Recuperados totalmente de lesão sofrida no início do ano, os atacantes Marcos Paulo e Evanilson se colocaram à disposição do técnico Odair Hellmann para iniciarem o jogo que pode levar o time às semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca.

publicidade

“Agora é com ele (Odair Hellmann). A gente voltou a trabalhar. No último jogo não era o momento certo de começar, podia sentir alguma coisa e queimar uma substituição. Odair conversou com a gente e não teve problema nenhum”, disse Marcos Paulo, em entrevista coletiva nesta quinta-feira no CT Carlos Castilho.

Um discurso parecido foi feito por Evanilson. “Fizemos dois, três treinos só (após a lesão), por isso o Odair optou por colocar a gente no banco. Agora venho treinando bastante e vou esperar a oportunidade. Agora é com o professor”, afirmou o atacante, que fez o gol do Fluminense, após assistência de Marcos Paulo, no empate por 1 a 1 contra o Unión La Calera, do Chile, no Maracanã, na última terça-feira, pela estreia na Copa Sul-Americana.

O entrosamento da dupla, inclusive, vem de fora do gramados. Marcos Paulo e Evanilson moraram juntos durante um período na concentração do Fluminense, em Xerém. “A gente morou junto na concentração, temos bastante história juntos, fizemos alguns jogos. No ano passado, quando ele começou jogando, falei para ele que esse ano tinha que ser igual. Começamos bem, consegui dar assistência para ele”, revelou Marcos Paulo.

Em outro assunto abordado na entrevista coletiva, Evanilson, que começou 2020 ostentando a camisa 9 do Fluminense, garante que não haverá problema algum caso Fred, negociando a sua saída do Cruzeiro, seja contratado. “Espero seguir essa história dos camisas 9 aqui no Fluminense. Se o Fred voltar, a camisa 9 é dele. Eu volto pra minha 17”, comentou.