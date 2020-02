O Real Madrid deu um grande presente ao Barcelona neste domingo. No Santiago Bernabéu, o time merengue irritou seus torcedores ao empatar por 2 a 2 com o Celta, um dos piores times do Campeonato Espanhol. Como isso, a distância que separa os dois gigantes agora é de apenas um ponto (53 a 52).

O empate com o Celta foi o oitavo do Real no campeonato – a equipe tem também 15 vitórias e uma derrota. O tropeço em Madri interrompeu a série de cinco vitórias consecutivas do time comandado por Zinedine Zidane no torneio nacional. Para o Celta, o ponto ganho fora de casa foi valioso, já que graças a ele o clube saiu da zona de rebaixamento.

Quem esperava por uma vitória fácil do Real tomou um susto logo aos seis minutos. Smolov recebeu um ótimo passe longo de Aspas e, na saída de Courtois, deu um toque sutil para abrir o placar. E obrigou os poderosos donos da casa a correr atrás do empate diante de uma defesa muito fechada.

Ao longo da primeira etapa, o time de Zidane pressionou os visitantes, mas sem criar chances reais de gol. Foi só depois do intervalo que finalmente o Real transformou o seu domínio em algo prático.

Sergio Ramos marcou o gol de empate logo no comecinho, mas ele foi anulado por impedimento, com a intervenção do VAR. Pouco depois, porém, a igualdade chegou para valer com um belo chute de pé esquerdo de Toni Kroos. Aos 18, Ramos concretizou a virada com um gol de pênalti, o que tranquilizou o público do Santiago Bernabéu.

O que ninguém esperava, porém, ocorreu aos 39. Denis Suárez fez um passe açucarado para Santi Mina e ele anotou o gol de empate. Nos minutos finais, o Real foi para o tudo ou nada, mas nada conseguiu.

Sevilla e Espanyol empataram por 2 a 2, em Sevilha. Os donos da casa perderam a chance de se juntar ao Getafe na terceira colocação do Espanhol – estão em quinto lugar, com 40 pontos. O Espanyol é o lanterna, com 19. Leganés (19.º colocado, com 19 pontos) e Betis (12.º, com 29) empataram por 0 a 0 e o Athletico Bilbao (décimo, com 31) perdeu em casa para o Osasuna (11.º, com 31) por 1 a 0.