Em uma disputa acirrada pela liderança do Campeonato Espanhol com clubes do calibre de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla, a Real Sociedad desperdiçou nesta sexta-feira uma grande oportunidade de abrir vantagem. Em casa, no estádio Anoeta, o time da cidade basca de San Sebastian, ficou no empate por 1 a 1 contra o lanterna Leganés, pela abertura da 13.ª rodada, mas assumiu a ponta provisória, de forma isolada, com 23 pontos.

O problema para o time do País Basco é que todos os rivais ainda jogarão neste final de semana. Barcelona e Real Madrid, com 22 pontos cada, entrarão em campo neste sábado contra Celta e Eibar, respectivamente. Atlético de Madrid e Sevilla, na sequência com 21, jogarão no domingo. Assim, o empate desta sexta-feira pode custar caro à Real Sociedad, que pode terminar a rodada na quinta colocação.

Em campo, o time da casa até saiu na frente no placar com o gol do meia Mikel Merino, aos 18 minutos do segundo tempo. No entanto, o Leganés conseguiu o empate com o atacante Youssef En-Nesyri, aos 33. O resultado levou o clube visitante aos seis pontos, cinco atrás do Mallorca, o 17.º colocado e o primeiro fora da zona de rebaixamento.

ALEMANHA – Na partida que abriu a 11.ª rodada do Campeonato Alemão, o Hoffenheim deu salto enorme na tabela de classificação com a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Colônia, fora de casa. Com 20 pontos, o time visitante subiu da 10.ª colocação para a vice-liderança provisória. Tem apenas dois pontos a menos que o líder Borussia Mönchengladbach, que joga neste domingo como mandante contra o Werder Bremen.

O atacante Jhon Córdoba abriu o placar para o Colônia, aos 34 minutos do primeiro tempo, e o Hoffenheim só conseguiu o empate no início da segunda etapa, aos três, com o meia Sargis Adamyan. O gol da virada veio nos acréscimos, aos 49, em uma cobrança de pênalti bem executada pelo também atacante Jurgen Locadia.

O resultado negativo manteve o Colônia na zona de rebaixamento do Campeonato Alemão. Com sete pontos, o time está na 17.ª e penúltima colocação, dois atrás do Mainz, que ocupa o 15.º lugar.

OUTROS JOGOS – No Campeonato Francês, em sua 13.ª rodada, o Bordeaux empatou fora de casa contra o Nice por 1 a 1 e subiu para a terceira colocação provisória, com 19 pontos. Se vencesse, assumiria a vice-liderança, só atrás do Paris Saint-Germain.

Na Itália, o Sassuolo derrotou o Bologna por 3 a 1, em casa, e saltou da 16.ª para a 11.ª colocação, com 13 pontos. Por fim, na Inglaterra, o Watford deixou a lanterna ao ganhar do Norwich por 2 a 0 como visitante.